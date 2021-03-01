Сергей Панов отреагировал на информацию о переходе Андрея Воронцевича в «Нижний Новгород»

Генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой в этот клуб перейдет форвард сборной России Андрей Воронцевич. Ранее сообщалось, что Воронцевича, пребывающего в статусе свободного агента, уже в ближайшее время заявят в Лигу чемпионов ФИБА. Контракт будет рассчитан до завершения нынешнего сезона.
Но Панов рассказал, что пока ещё клуб не подписал контракт с Воронцевичем. По словам генменеджера, переговоры велись с начала осени 2020 года. При этом форвард рассматривал и предложения от других российских клубов.
«Поэтому говорить о переходе Воронцевича в БК «НН» пока преждевременно», — цитирует Панова NewsNN.
Напомним, что Воронцевич большую часть карьеры провёл в ЦСКА. Он является рекордсменом «армейцев» по количеству сыгранных за клуб матчей (696).
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