Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн Джеймс продает шикарный особняк за $ 20 млн

Леброн Джеймс продает шикарный особняк за $ 20 млн
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выставил на продажу особняк в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. Стоимость объекта оценивается примерно в $ 20,5 млн.

Форвард «Лейкерс» приобрёл особняк в Брентвуде в 2016 году за $ 20,9 млн. Причины продажи дома пока неизвестны.

Джеймс является самым высокооплачиваемым игроком НБА. Издание Forbes оценивает его состояние почти в $ 1 млрд.

Ранее Леброн Джеймс провёл 1300-й матч в регулярных чемпионатах НБА. Он стал 23-м баскетболистом в истории лиги, который достиг этой отметки.

Юбилейным для Джеймса стал матч регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась со счётом 117:91 в пользу калифорнийцев. Джеймс набрал 19 очков, сделал 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата за 24,5 минуты, проведённые на площадке.

«Лейкерс», являющиеся действующими чемпионами НБА, проиграли пять матчей из шести после того, как с травмой икроножной мышцы выбыл Энтони Дэвис. Тем не менее, два последних матча калифорнийцы сумели выиграть.

Леброн Джеймс отреагировал на публикацию редких фото из молодости
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021