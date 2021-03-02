Леброн Джеймс продает шикарный особняк за $ 20 млн

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выставил на продажу особняк в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. Стоимость объекта оценивается примерно в $ 20,5 млн.
Форвард «Лейкерс» приобрёл особняк в Брентвуде в 2016 году за $ 20,9 млн. Причины продажи дома пока неизвестны.
Джеймс является самым высокооплачиваемым игроком НБА. Издание Forbes оценивает его состояние почти в $ 1 млрд.
Ранее Леброн Джеймс провёл 1300-й матч в регулярных чемпионатах НБА. Он стал 23-м баскетболистом в истории лиги, который достиг этой отметки.
Юбилейным для Джеймса стал матч регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась со счётом 117:91 в пользу калифорнийцев. Джеймс набрал 19 очков, сделал 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата за 24,5 минуты, проведённые на площадке.
«Лейкерс», являющиеся действующими чемпионами НБА, проиграли пять матчей из шести после того, как с травмой икроножной мышцы выбыл Энтони Дэвис. Тем не менее, два последних матча калифорнийцы сумели выиграть.
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