Никола Вучевич побил рекорд Шакила О'Нила

Центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич превзошёл достижение легендарного игрока НБА Шакила О’Нила, сообщает журналист Джастин Кубатко. В очередном матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (92:129) Вучевич набрал 29 очков, сделал 15 подборов и 8 результативных передач. Вучевич уже в шестой раз в карьере в «Орландо» закончил матч с показателями не менее 25 очков / 15 подборов / 5 передач.
Это — новый рекорд «Орландо». Предыдущий принадлежал О’Нилу, который выступал за «Мэджик» в начале карьеры в НБА с 1992 по 1996 год.
Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
- 2 марта 2021
-
10:34
-
10:20
-
09:59
-
09:36
-
09:25
-
09:17
-
09:09
-
09:02
-
08:19
-
07:13
-
00:09
-
00:08
- 1 марта 2021
-
23:39
-
23:12
-
22:25
-
20:48
-
19:52
-
18:01
-
17:00
-
16:14
-
15:16
-
13:48
-
13:48
-
12:44
-
12:07
-
11:53
-
11:02
-
10:17
-
09:51
-
09:30
-
06:50
-
02:26
-
01:05
- 28 февраля 2021
-
23:14
-
22:36