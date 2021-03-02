Никола Вучевич побил рекорд Шакила О'Нила

Центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич превзошёл достижение легендарного игрока НБА Шакила О’Нила, сообщает журналист Джастин Кубатко. В очередном матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (92:129) Вучевич набрал 29 очков, сделал 15 подборов и 8 результативных передач. Вучевич уже в шестой раз в карьере в «Орландо» закончил матч с показателями не менее 25 очков / 15 подборов / 5 передач.

Это — новый рекорд «Орландо». Предыдущий принадлежал О’Нилу, который выступал за «Мэджик» в начале карьеры в НБА с 1992 по 1996 год.

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.