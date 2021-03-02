Ламело Болл покорил уникальный рекорд Луки Дончича и Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл покорил очередную вершину. Новичок НБА повторил достижение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
Ламело в среднем набирал в февральских матчах 20,1 очка, делал 6,2 подбора и 6,7 ассиста. Он стал третьим игроком после Джеймса и Дончича, который в среднем набирал не менее 20-6-6 в течение всего календарного месяца в первый сезон в НБА., сообщает ESPN Stats & Info.
Ранее Болл установил ещё один рекорд. В матче с «Хьюстон Рокетс» он набрал 24 очка, отдал 10 передач и совершил 7 подборов, попутно установив рекорд среди новичков лиги. С тех пор как НБА впервые начала вести такую статистику в сезоне-1970/1971, Болл — единственный новичок, набравший не менее 100 очков, 25 подборов и 25 передач за первые пять игр в карьере, когда он выходил на площадку в стартовой пятёрке.
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