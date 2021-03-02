Пол Пирс назвал трёх современных игроков, которые напоминают ему самого себя

Бывшая звезда НБА Пол Пирс поделился мнением о современных игроках. Он назвал нескольких из них, которые ему напоминают самого себя.

«Посмотрите на Джейсона Тейтума из «Бостон Селтикс». Посмотрите на его плавную игру. Он напоминает меня в молодости. Он может бросить в любую секунду.

Джимми Батлер обладает убийственной жестокостью. Думаю, что я тоже принёс это качество в игру. Когда соперники выходили со мной на площадку, они знали, что вечер будет длинным. Было сложно превзойти меня в работоспособности.

И Лука Дончич. Если посмотреть на его игру в атаке, видно, что на паркете нет и сантиметра, куда он не сможет добраться. Я знаю, что он не самый атлетичный парень лиги, не самый быстрый. Но он может бросить в любой момент с любой точки. И это было одним из моих преимуществ», — цитирует Пирса FadeAway World.