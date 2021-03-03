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«Хьюстон» выведет из обращения номер Джеймса Хардена

«Хьюстон» выведет из обращения номер Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта намеревается вывести из обращения 13-й номер, который принадлежал бывшему защитнику команды Джеймсу Хардену.

«Харден всегда будет частью «Рокетс». Конечно, мы выведем его номер из обращения. Он сделал незабываемыми мои первые три года в качестве владельца клуба. Те успехи, которые он принёс клубу за восемь лет, воспоминания, которые остались у наших болельщиков, действительно замечательны», — цитирует бизнесмена The Houston Chronicle.

Харден в общей сложности провёл за «Хьюстон» 621 матч. В среднем он набирал 29,6 очка, делал 7,7 передачи, 6,0 подбора и 1,8 перехвата. Харден — уже шестой игрок в истории «Рокетс», чей номер будет выведен из обращения. В настоящее время защитник выступает за «Бруклин Нетс».

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