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«Эй, что тут происходит?» Звёзды НБА оценили видео «дагестанского баскетбола»

Франчайз-игрок «Юта Джаз» Донован Митчелл, двукратный участник Матча звёзд НБА Айзея Томас, лидер «Шарлотт Хорнетс» Терри Розир и бывший баскетболист лиги Рекс Чапман остались под впечатлением от вирусного ролика «дагестанского баскетбола».

«Эй, что тут происходит?», – написал Митчелл в своём «Твиттере».



«Вот какой игры ждут от нас сейчас игроки 80-х и 90-х лол», – прокомментировал видео Томас.

«Россия. Не могу оторваться. Это как НБА 80-х и 90-х», — отметил Чапман.



«Парни, эта крутая штука — соккер, баскетбол, футбол и борьба в одном флаконе», — написал Розир.

Ранее видео игры в регбол в России собрало миллионы просмотров в социальных сетях, что привлекло внимание мировых СМИ. Стоит отметить, что для развития физической подготовки регболом занимался боец UFC Хабиб Нурмагомедов.