Владимир Гомельский объяснил, почему ЦСКА регулярно доводит матчи до нервной концовки

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об игре ЦСКА. В нынешнем сезоне «армейцы» неоднократно побеждали при нервных концовках, когда они едва не упускали преимущество в счёте. Так было в недавнем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (75:74), а затем и в матче с «Маккаби» (84:40).

«В матче с «Маккаби» ЦСКА прекратил играть командно и стал уповать на индивидуальные действия в атаке, когда решил, что игра уже сделана. Тренеры опять не отреагировали на этот психологический момент и допустили до нервной концовки. Эта история повторяется весь сезон. Играть на победу необходимо все 40 минут, а не 25.

Именно спокойствие, переросшее в самоуверенность, в желание сыграть индивидуально, а не командно привело к потере преимущества и нервной концовке. А тренеры на скамейке вновь пропустили этот психологический момент и не вмешались вовремя», — написал Гомельский на своём сайте.