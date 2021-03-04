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Димитрис Итудис: ЦСКА предстоит третий выездной матч подряд против серьёзного соперника

Димитрис Итудис: ЦСКА предстоит третий выездной матч подряд против серьёзного соперника
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча Евролиги с «Анадолу Эфес». Эта встреча состоится сегодня, 4 марта.

«Нам предстоит третий выездной матч подряд против серьёзного соперника, который сохранил командную «химию» и костяк игроков с момента нашей встречи в финале в Витории. Это демонстрирует, насколько клуб мотивирован и амбициозен. Они показывают хороший баскетбол, особенно сейчас, чётко разыгрывают комбинации и очень стабильны в защите. Мы знаем: чтобы обыграть «Эфес» в Турции, нужно сохранять концентрацию и мотивацию на протяжении всех 40 минут», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Матч «Анадолу Эфес» — ЦСКА начнётся в 20:30 мск.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, «Анадолу Эфес» находится на пятом месте.

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