Димитрис Итудис: ЦСКА предстоит третий выездной матч подряд против серьёзного соперника

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча Евролиги с «Анадолу Эфес». Эта встреча состоится сегодня, 4 марта.

«Нам предстоит третий выездной матч подряд против серьёзного соперника, который сохранил командную «химию» и костяк игроков с момента нашей встречи в финале в Витории. Это демонстрирует, насколько клуб мотивирован и амбициозен. Они показывают хороший баскетбол, особенно сейчас, чётко разыгрывают комбинации и очень стабильны в защите. Мы знаем: чтобы обыграть «Эфес» в Турции, нужно сохранять концентрацию и мотивацию на протяжении всех 40 минут», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Матч «Анадолу Эфес» — ЦСКА начнётся в 20:30 мск.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, «Анадолу Эфес» находится на пятом месте.