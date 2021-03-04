Ванесса Брайант попала на обложку журнала People

Ванесса Брайант, вдова легендарного игрока НБА Коби Брайанта, попала на обложку нового выпуска журнала People. Интервью с ней будет опубликовано в выпуске, посвящённому женщинам, изменившим мир.
В новом журнале Ванесса расскажет, как она хранит память о трагически погибшем муже и защищает женский спорт.
Интервью будет одним из первых после гибели Коби и 13-летней дочери Брайантов Джианны, которая также погибла в авиакатастрофе. После гибели мужа и дочери Ванесса практически не появлялась в медиапространстве.
Запись можно посмотреть в «инстаграмме» Ванессы Брайант.
Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери Джианны на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли.
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