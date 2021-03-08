Елевич: на «Химках», казалось бы, ставят крест, а команда выигрывает и доказывает обратное

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Елевич прокомментировал гостевую победу (81:78) команды над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Что касается Алексея Шведа, то, конечно, он здорово помогает команде. Мне очень нравится его игра, особенно то, что сейчас он отдаёт очень много передач. Алексей стал взрослее и стал еще лучше играть. Конечно, его отсутствие — это потеря. Тем не менее, в ответственный момент команда сумела сплотиться и почувствовала, что может играть и без своего лидера. Я это и хотел увидеть.



Конечно, это очень приятно. На команде, казалось бы, все ставят крест, а она выигрывает и доказывает обратное. При этом выигрывает у лидера Единой лиги и у одной из лучших команд Евролиги», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».