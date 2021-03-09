В «Космическом джеме-2» не появится скунс. Его признали пропагандистом насилия

Авторы сиквела «Космического джема» решили отказаться от использования скунса Пепе ле Пью. Мультяшный персонаж был признан пропагандистом насилия. Из-за этого его не включили в список героев второй части фильма, сообщает Deadline.

Фото: Daily Mail

По данным источника, из фильма вырезали сцену, в которой пьяный скунс пристаёт к женщине в баре. Там девушка даёт персонажу пощёчину и выливает на его голову напиток. После этого в баре появляется звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и объясняет Пепе, что так себя вести нельзя.

Сцену вырезали, что расстроило актрису Грейс Санто, сыгравшую роль девушки, к которой приставал скунс.

Представитель актрисы рассказал, что теперь молодые поколения не смогут сделать выводы о неприемлемости такого поведения персонажа.