Мейерс Леонард объяснился за антисемитские оскорбления, после которых его отстранили

Центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард извинился после того, как оказался в центре скандала. Во время стрима видеоигры Call of Duty баскетболист многократно использовал нецензурную лексику, а также употреблял уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности. После скандала он принёс извинения семье владельца клуба Микки Арисона, а также партнёрам по команде, тренерам, сотрудникам и всем, кто связан с «Майами».

«Я глубоко сожалею, что употребил антисемитские оскорбления во время стрима. Хоть я и не знал, что означают эти слова, это не является оправданием. Я был неправ. Обещаю в будущем вести себя лучше. А мои действия будут гораздо более эффективными, чем слова», — говорится в «инстаграме» Леонарда.

Летом прошлого года в «пузыре» НБА в Орландо Леонард стал единственным игроком, который не преклонил колено во время национального гимна США. Игрок объяснил, что принял это решение из уважения к брату-морпеху, который служил в армии США, а не в связи с негативным отношением к движению Black Lives Matter.

Ранее пресс-служба «Майами» объявила, что Леонард выведен из состава на неопределённый срок.