Ламело Болл отметился феноменальным достижением к перерыву на Матч звёзд НБА

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл установил уникальное достижение. Он стал единственным игроком за последние 60 лет, который лидирует по количеству очков, подборов, передач и перехватов среди всех новичков лиги на момент паузы в сезоне на Матч всех звёзд НБА, сообщает Elias Sports Bureau в «Твиттере».

В первой половине сезона Ламело в среднем набирал 15,8 очка, делал 6 подборов и 6,3 передачи за матч.

Ранее Болл покорил очередную вершину. Новичок НБА повторил достижение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

Ламело в среднем набирал в февральских матчах 20,1 очка, делал 6,2 подбора и 6,7 ассиста. Он стал третьим игроком после Джеймса и Дончича, который в среднем набирал не менее 20-6-6 в течение всего календарного месяца в первый сезон в НБА, сообщает ESPN Stats & Info.