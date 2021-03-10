Ламело Болл отметился феноменальным достижением к перерыву на Матч звёзд НБА

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл установил уникальное достижение. Он стал единственным игроком за последние 60 лет, который лидирует по количеству очков, подборов, передач и перехватов среди всех новичков лиги на момент паузы в сезоне на Матч всех звёзд НБА, сообщает Elias Sports Bureau в «Твиттере».
В первой половине сезона Ламело в среднем набирал 15,8 очка, делал 6 подборов и 6,3 передачи за матч.
Ранее Болл покорил очередную вершину. Новичок НБА повторил достижение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
Ламело в среднем набирал в февральских матчах 20,1 очка, делал 6,2 подбора и 6,7 ассиста. Он стал третьим игроком после Джеймса и Дончича, который в среднем набирал не менее 20-6-6 в течение всего календарного месяца в первый сезон в НБА, сообщает ESPN Stats & Info.
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