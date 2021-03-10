Дэмьен Лиллард категорично ответил тем, кто хочет его ухода из «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэил Блэйзерс» Дэмьен Лиллард ответил людям, которые призывают его перейти в более успешную команду. Лиллард дал понять, что не планирует менять клуб.

«Хочу ответить всем, кто говорит, что я должен перейти в более статусную команду. Конечно, в таком переходе есть плюсы, но никто не говорит о минусах. Можно получить травму, стать запасным, после чего тебя и вовсе захотят обменять. Всё может быстро меняться. Конечно, всё это может не произойти. Но существуют вещи, которые нельзя контролировать.

Все, кто говорят, что я ничего не добьюсь в «Портленде». А что вы скажите, если я что-нибудь выиграю? Каково моё место в истории? Какое я оставлю наследие? Люди всё время говорят, что я должен куда-то перейти. А что, если однажды мы будем претендовать на титул?» — приводит слова Лилларда NBC.