Андрей Мальцев: нужно сохранить настрой, который был в матчах против «Реала» и «Зенита»

И. о. главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой», который состоится сегодня, 11 марта. Встреча начнётся в 22:45 мск и пройдёт в Белграде.

«Црвена Звезда» — сбалансированная команда, играющая в югославский баскетбол. У них опытный тренер Радоньич, знающий вкус Евролиги. В их составе есть хорошие иностранцы, которые являются лидерами команды и берут на себя много активности и в защите, и в нападении. Нам нужно сохранить тот настрой, который у нас был в матчах против «Реала», трех четвертях с «Альбой» и недавней встрече с «Зенитом», — приводит слова Мальцева пресс-служба «Химок».

«Химки» замыкают турнирную таблицу Евролиги. Подмосковный клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф турнира.