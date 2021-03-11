Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Андрей Мальцев: нужно сохранить настрой, который был в матчах против «Реала» и «Зенита»

Андрей Мальцев: нужно сохранить настрой, который был в матчах против «Реала» и «Зенита»
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

И. о. главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой», который состоится сегодня, 11 марта. Встреча начнётся в 22:45 мск и пройдёт в Белграде.

«Црвена Звезда» — сбалансированная команда, играющая в югославский баскетбол. У них опытный тренер Радоньич, знающий вкус Евролиги. В их составе есть хорошие иностранцы, которые являются лидерами команды и берут на себя много активности и в защите, и в нападении. Нам нужно сохранить тот настрой, который у нас был в матчах против «Реала», трех четвертях с «Альбой» и недавней встрече с «Зенитом», — приводит слова Мальцева пресс-служба «Химок».

«Химки» замыкают турнирную таблицу Евролиги. Подмосковный клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

Андрей Мальцев — о матче с «Альбой»: сказалась короткая ротация
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021