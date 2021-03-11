«Хьюстон» предъявил «Бруклину» и «Майами» желаемую компенсацию за Пи Джей Такера

«Хьюстон Рокетс» определился с желаемой компенсацией за форварда Пи Джей Такера, сообщает журналист Джек Фишер Bleacher Report. Ранее появилась информация, по которой Такером интересуются «Бруклин Нетс» и «Майами Хит». По данным источника, техасцы хотят получить у «Бруклина» Спенсера Динвидди. Что касается «Майами», то «Хьюстон» согласится отпустить Такера в обмен на Тайлера Хирроу или Данкана Робинсона.

Примечательно, что ранее сообщалось о предметном интересе к Такеру со стороны «Филадельфии Сиксерс». Более того, по данным ряда источников, переход Такера в «Филадельфию» является фактически решённым делом и вопросом времени.

«Хьюстон» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.