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«Мы не будем терпеть это». Юдонис Хаслем — о поступке Мейерса Леонарда

«Мы не будем терпеть это». Юдонис Хаслем — о поступке Мейерса Леонарда
Баскетбол / НБА 0
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Капитан «Майами Хит» Юдонис Хаслем прокомментировал скандал с участием одноклубника Мейерса Леонарда. Ранее стало известно, что Ленард во время стрима многократно использовал нецензурную лексику, а также употреблял уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности. Ранее пресс-служба «Майами» объявила, что Леонард выведен из состава на неопределённый срок.

«Мы в «Хит» не будем терпеть такое. Есть правильные вещи, а есть неправильные. Как только я попал в эту организацию и до того, как покину её, мы будем стараться поступать правильно во всём, особенно в подобных вопросах.

Мы приносим извинения и не будем терпеть этого. Я переживаю из-за произошедшего. У меня много друзей евреев. Они иногда даже называют меня Юдонисом Хаслембергом.

Леонард раньше при мне ничего такого не произносил. Я никогда не слышал от него ничего, что вызывало бы дискомфорт», — цитирует Хаслема ESPN.

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