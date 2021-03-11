Украинский игрок «Барселоны» отреагировал на избрание Жоана Лапорты президентом клуба

Украинский центровой «Барселоны» Артём Пустовой отреагировал на избрание Жоана Лапорты президентом клуба.
«Могу сразу сказать, что в этом году выборы нового президента никак не повлияют на баскетбольную команду. Возможно, на следующий сезон у него будут свои планы, изменения, бюджет и так далее. Но до конца этого сезона, насколько я знаю, ничего не планируется. Могу ошибаться – это мое мнение, мы в команде об этом не разговаривали, и руководство нам тоже ничего не говорит по этому поводу. В наши дни сложно быть уверенным в чем-то на сто процентов», — приводит слова Пустового Tribuna.ua.
Напомним, в качестве кандидатов в президенты «Барселоны» были также утверждены Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом первый назвал кандидатскую борьбу «грязной войной». Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана футбольной команды Лионеля Месси покинуть клуб.
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