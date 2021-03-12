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Эксперт: Леброн и Дюрант порвали бы Мэджика и Бёрда

Эксперт: Леброн и Дюрант порвали бы Мэджика и Бёрда
Баскетбол / НБА 0
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Известный телеведущий Шэннон Шарп поделился мнением об уровне лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. По словам Шарпа, в игре два на два они бы превзошли легендарных Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда.

«Леброн и Дюрант порвали бы Мэджика и Бёрда в игре два на два.

Бёрд является моим любимым игроком? Ну, да, но в таком формате им бы ничего не светило. В подобном формате Мэджик потерял бы свои главные козыри. Ему не помогли бы видение площадки и способность разгонять быстрые атаки. Лучшим по игре в обороне был бы Леброн. Он проводит 18-й сезон, но молодые игроки до сих пор не могут ничего придумать с его проходами. Как бы Мэджик и Бёрд остановили бы его?

И ключевой фактор — превосходство Леброна и Дюранта в атлетизме. А ещё Дюрант может бросать ничуть не хуже Бёрда», — цитирует Шарпа The Sports Rush.

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