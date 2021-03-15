Первый номер драфта провёл исторически успешный матч в НБА

Новичок «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс установил новый рекорд. Он стал самым молодым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 30+ очков в одном матче.
Первый номер драфта помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэил Блэйзерс». Встреча закончилась со счётом 114:112, а защитник набрал 34 очка.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
19 летний Эдвардс реализовал 12 из 24 бросков с игры, также в его активе шесть трёхочковых попаданий. Он сделал четыре подбора, две передачи и один перехват. Предыдущим рекордсменом «Миннесоты» был Стефон Марбэри, набравший боле 30 очков в возрасте 19 лет и 283 дней. Эдварду на момент матча было 19 лет и 221 день.
Кроме того, Эдвардс установил рекорд результативности для тинейджеров в истории «Миннесоты». Ранее в возрасте до 20 лет в составе «Тимбервулвз» по 33 очка набирали Кевин Гарнетт, Стефон Марбери и Эндрю Уиггинс.
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