Первый номер драфта провёл исторически успешный матч в НБА

Новичок «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс установил новый рекорд. Он стал самым молодым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 30+ очков в одном матче.

Первый номер драфта помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэил Блэйзерс». Встреча закончилась со счётом 114:112, а защитник набрал 34 очка.

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19 летний Эдвардс реализовал 12 из 24 бросков с игры, также в его активе шесть трёхочковых попаданий. Он сделал четыре подбора, две передачи и один перехват. Предыдущим рекордсменом «Миннесоты» был Стефон Марбэри, набравший боле 30 очков в возрасте 19 лет и 283 дней. Эдварду на момент матча было 19 лет и 221 день.

Кроме того, Эдвардс установил рекорд результативности для тинейджеров в истории «Миннесоты». Ранее в возрасте до 20 лет в составе «Тимбервулвз» по 33 очка набирали Кевин Гарнетт, Стефон Марбери и Эндрю Уиггинс.