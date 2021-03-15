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Экс-одноклубник раскрыл секрет долговечности Леброна Джеймса

Экс-одноклубник раскрыл секрет долговечности Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Бывший одноклубник лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по «Майами Хит» Юдонис Хаслем рассказал, как звезде НБА удаётся сохранять впечатляющую форму и доминировать даже в 36-летнем возрасте. Хаслем в последние годы превратился в игрока скамейки запасных в то время, как Джймс продолжает оставаться одним из ярчайших баскетболистов лиги.

«Я всегда стремился упорно тренироваться, а затем ещё и начал использовать умный подход к тренировкам. Когда смотришь на Леброна, понимаешь, что он не только упорно тренируется, но и делает это умно. Тогда осознаёшь, почему его тело продолжает выдерживать такие нагрузки», — цитирует Хаслема Essentially Sports.

Также Юдонис отметил, что в «Майами» Леброн мог самостоятельно провести всю тренировку, демонстрируя собственные навыки.

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