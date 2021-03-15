Энтони Эдвардс резко ответил на критику его выбора под первым номером драфта

Защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс жёстко ответил критикам. По мнению Эвардса, ни у кого не должны возникать сомнения в справедливости его выбора под первым номером на драфте в 2020 году.
«Если кто-то ещё сомневается в выборе меня под первым номером, просто идите к чёрту», — цитирует Эдвардса журналист Джон Кравчински.
Первый номер драфта помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэил Блэйзерс». Встреча закончилась со счётом 114:112, а защитник набрал 34 очка. Он стал самым молодым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 30+ очков в одном матче.
Кроме того, Эдвардс установил рекорд результативности для тинейджеров в истории «Миннесоты». Ранее в возрасте до 20 лет в составе «Тимбервулвз» по 33 очка набирали Кевин Гарнетт, Стефон Марбери и Эндрю Уиггинс.
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