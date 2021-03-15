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Андрей Мальцев: во второй половине выглядели красивее, мяч двигался достаточно хорошо

Андрей Мальцев: во второй половине выглядели красивее, мяч двигался достаточно хорошо
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча завершилась поражением подмосковной команды со счётом 73:92.

«Мы провели пятую игру с командами Евролиги, и шестая нас ожидает через три дня. Очень тяжёлый для нас график. Учитывая небольшие кадровые проблемы, сегодня мы уже пробовали молодых ребят. Ждём возвращения в строй травмированных игроков. Поздравляю ЦСКА, который показал хорошую игру в первой половине. Показалось, что в четвёртой четверти соперник расслабился и дал нам поиграть в баскетбол. По крайней мере, во второй половине мы выглядели красивее, и в нападении мяч двигался достаточно хорошо. Что касается защиты, то пропустить 92 — это много», — приводит слова Мальцева пресс-служба клуба.

ЦСКА обыграл «Химки» с разницей в 19 очков
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