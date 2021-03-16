Яннис Адетокунбо побил рекорд Карима Абдул-Джаббара

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо установил уникальное достижение. Он оформил седьмой в карьере трипл-дабл. Это новый рекорд в истории «Бакс». Предыдущее достижение принадлежало легендарному Кариму Абдул-Джаббару.

Кроме того, Адетокунбо стал первым игроком в истории «Бакс», который оформил трипл-дабл в трёх подряд матчах команды.

Рекордный трипл-дабл Адетокунбо оформил в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс».

Встреча закончилась победой «Милуоки» со счётом 133:122. Адетокунбо набрал 31 очко, сделал 15 подборов и 10 передач.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Милуоки Бакс».

Адетокунбо в нынешнем сезоне в среднем набирает 29 очков, делает 11,7 подбора и 6,2 передачи.