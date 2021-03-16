Названо время возвращения в игру Кевина Дюранта и Энтони Дэвиса

Стали известны примерные сроки возвращения в строй форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, в «Бруклине» предпочитают не спешить с возвращением Дюранта. Так, форвард, по всей видимости, пропустит ещё одну-две недели.

В последний раз Дюрант выходил на площадку ещё 14 февраля. С тех пор он залечивает травму подколенного сухожилия. Из-за проблем со здоровьем он пропустил Матч всех звёзд.

Что касается Дэвиса, то он пропустит ещё не менее трёх недель, сообщает Yahoo Sports. Энтони также не играет с 14 февраля из-за тендиоза и растяжения икроножной мышцы. В «Лейкерс» предпочитают не рисковать здоровьем звёздного игрока и хотят дать ему полностью восстановиться.