Названо время возвращения в игру Кевина Дюранта и Энтони Дэвиса

Стали известны примерные сроки возвращения в строй форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, в «Бруклине» предпочитают не спешить с возвращением Дюранта. Так, форвард, по всей видимости, пропустит ещё одну-две недели.
В последний раз Дюрант выходил на площадку ещё 14 февраля. С тех пор он залечивает травму подколенного сухожилия. Из-за проблем со здоровьем он пропустил Матч всех звёзд.
Что касается Дэвиса, то он пропустит ещё не менее трёх недель, сообщает Yahoo Sports. Энтони также не играет с 14 февраля из-за тендиоза и растяжения икроножной мышцы. В «Лейкерс» предпочитают не рисковать здоровьем звёздного игрока и хотят дать ему полностью восстановиться.
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