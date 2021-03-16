Стефен Карри — о разгроме в матче с «Лейкерс»: это позор

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой «Лейкерс» со счётом 128:97.

«Нам уже пора перестать проигрывать с разгромным счётом. Это просто позор. Мы должны хотя бы немного гордиться тем, как играем. Можно проиграть матч, поражения неизбежны, но не таким образом», — цитирует Карри ESPN.

В составе победителей лучшими на площадке были Монтрезл Харрелл (27 очков), Леброн Джеймс (22 очка, 10 подборов и 11 передач) и Тэйлен Хортон-Такер (18 очков и 10 передач). У «Уорриорз» наиболее результативными в матче были Стефен Карри (27 очков), Эндрю Уиггинс (15 очков) и Джордан Пул (14 очков).