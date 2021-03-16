Лука Дончич отреагировал на антирекордное количество штрафных «Далласа» в истории

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал новый антирекорд команды. В матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (99:109) Дончич исполнил лишь пять штрафных бросков, реализовав четыре из них. Это стало повторением антирекорда в истории клуба.
Дончич дал понять, что остался крайне недоволен судейством.
«Я ничего не скажу, чтобы не получить штраф», — приводит слова словенца журналист Dallas Morning News Брэд Таунсенд.
В этой встрече Дончич оформил трипл-дабл. Он набрал 25 очков, сделал 10 подборов и 16 передач.
По результатам недавнего опроса ESPN в голосовании за звание лучшего игрока лиги лидирует звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На первое место его поставили 53 журналиста из 100. Дончич по результатам промежуточного опроса занимает девятое место.
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