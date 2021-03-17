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Экс-одноклубник раскрыл обратную сторону выступления в одной команде с Леброном Джеймсом

Экс-одноклубник раскрыл обратную сторону выступления в одной команде с Леброном Джеймсом
Баскетбол / НБА 0

Ветеран «Майами Хит» Юдонис Хаслем рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются одноклубники его бывшего партнёра по команде Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Кингз».

«Если сможешь справиться с тем, что Леброн переходит в твою команду, всё сработает, вы добьётесь успеха. Но проблема в том, что не каждый может справиться с этим. Как только Леброн переходит в команду, сразу появляются ожидания побед, они возникают мгновенно. Никаких ожиданий, никакого построения команды в течение четырёх-пяти лет. Ничего этого не будет! Сразу чувствуешь давление, начинает подгорать. Если не побеждаешь, то критиковать будут не его, а тебя. Именно с этим приходится сталкиваться игрокам, когда приходит Джеймс», — цитирует Хаслема Essentially Sports.

Экс-одноклубник раскрыл секрет долговечности Леброна Джеймса
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