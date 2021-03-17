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Шакил О'Нил назвал самого опасного игрока НБА за три секунды до конца матча

Шакил О'Нил назвал самого опасного игрока НБА за три секунды до конца матча
Баскетбол / НБА 0
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Легенда НБА, член Зала славы, телеведущий TNT Шакил О’Нил объяснил, почему считает Дэмьена Лилларда кандидатом на титул MVP сезона. Свой выбор бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» объяснил тем, что Лиллард представляет колоссальную угрозу на последних секундах матча.

«Чёрт возьми, да, Лиллард — кандидат на титул MVP. Он — самый опасный игрок на последних секундах матча.
Карри — лучший снайпер, но Dame D.O.L.L.A. — самый опасный человек за три секунды до конца матча», — сказал О’Нил в эфире.

Ранее Лиллард в очередном матче регулярного чемпионата НБА помог «Портленд Трэйл Блэйзерс» совершить впечатляющий «камбэк». Его команда одержала победу в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 125:124. За шесть минут до конца матча «Портленд» отставал на 17 очков, но сумел вырвать победу. Заключительную часть матча команда Лилларда выиграла со счётом 25:7.

Лиллард в этом промежутке набрал 18 очков. Кроме того, он в общей сложности набрал 50 очков, сделал 10 передач, реализовал 13 двухочковых бросков с игры, шесть трёхочковых из 13 и все 18 штрафных бросков.

Лидер «Портленда» стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 и более очков, сделал 10 и более передач при 65% точности бросков с игры и 100% точности штрафных.

Дэмьен Лиллард оформил уникальный рекорд НБА и помог «Портленду» совершить суперкамбэк
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