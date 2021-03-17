Шакил О'Нил назвал самого опасного игрока НБА за три секунды до конца матча

Легенда НБА, член Зала славы, телеведущий TNT Шакил О’Нил объяснил, почему считает Дэмьена Лилларда кандидатом на титул MVP сезона. Свой выбор бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» объяснил тем, что Лиллард представляет колоссальную угрозу на последних секундах матча.

«Чёрт возьми, да, Лиллард — кандидат на титул MVP. Он — самый опасный игрок на последних секундах матча.

Карри — лучший снайпер, но Dame D.O.L.L.A. — самый опасный человек за три секунды до конца матча», — сказал О’Нил в эфире.

Ранее Лиллард в очередном матче регулярного чемпионата НБА помог «Портленд Трэйл Блэйзерс» совершить впечатляющий «камбэк». Его команда одержала победу в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 125:124. За шесть минут до конца матча «Портленд» отставал на 17 очков, но сумел вырвать победу. Заключительную часть матча команда Лилларда выиграла со счётом 25:7.

Лиллард в этом промежутке набрал 18 очков. Кроме того, он в общей сложности набрал 50 очков, сделал 10 передач, реализовал 13 двухочковых бросков с игры, шесть трёхочковых из 13 и все 18 штрафных бросков.

Лидер «Портленда» стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 и более очков, сделал 10 и более передач при 65% точности бросков с игры и 100% точности штрафных.