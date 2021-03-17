Пашутин: «Парма» — агрессивная команда, против которой мы должны сыграть очень внимательно

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой», который состоится завтра, 18 марта.
«Парма» — агрессивная команда, против которой мы должны сыграть очень внимательно. Нам нельзя давать свободно атаковать с периметра лидерам соперника Жукаускасу Юшкявичюсу, нужно бороться за подбор с Мейерисом и Ивлевым, не давать забивать легкие мячи из-под кольца Савовичу. Следует навязать агрессивную защиту, жёсткий физический контакт, контролировать подбор и снайперов соперника. Важно выйти на матч хорошо подготовленными эмоционально, дать необходимую энергию. В нападении нам нужны наши быстрые прорывы, мы должны быстро двигать мяч, использовать слабые стороны соперника и играть в командный баскетбол", — приводит слова Пашутина пресс-служба «Локомотива-Кубань».
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