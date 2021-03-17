Шестикратный чемпион НБА, легендарный Скотти Пиппен начал встречаться с моделью, которая на 30 лет младше него, сообщает Awesemo Sideaction.
По данным источника, подругой баскетболиста стала 25-летняя модель Клаудия Буза. Сообщается, что их видели вместе на вечеринке в компании друзей. Помимо этого, девушка несколько раз отмечала Пиппена в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Клаудии Бузы в «Инстаграме».
В конце декабря 46-летняя Ларса Пиппен, бывшая жена Скотти, была замечена с 24-летним защитником «Миннесоты Тимбервулвз» Маликом Бизли. Сначала Ларса опровергла факт отношений с молодым игроком, однако впоследствии пара перестала его скрывать. Вскоре после знакомства с Ларсой Бизли подал на развод с супругой Монтаной Яо, с который воспитывал годовалого сына.
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