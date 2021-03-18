Ванесса Брайант сделала смелый ход в деле о гибели Коби

Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, публично назвала имена заместителей шерифа округа Лос-Анджелес, которые сделали фото на месте крушения вертолёта баскетболиста. В авиакатастрофе, которая произошла в 2020 году, помимо Коби погибла и дочь Джианна, а также ещё семь человек.

Вдова Брайанта утверждает, что заместители шерифа делали фотографии на смартфоны на месте крушения в личных целях. Фамилии сотрудников Ванесса опубликовала в своём «инстаграме», где на неё подписаны 14,4 млн человек. Ими оказались Джоуи Круз, Майкл Расселл, Рафаэль Мехия и Рауль Версалес.

Ранее вдова Коби подала судебный иск против шерифа Лос-Анджелеса. Суд позволил Ванессе обнародовать имена заместителей шерифа.

По словам вдовы, они сделали около 100 снимков. На некоторых из фотографий запечатлены останки жертв.