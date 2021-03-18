Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Стив Керр признал, что в США нет свободы

Стив Керр признал, что в США нет свободы
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал трагедию, случившуюся в американском штате Джорджия. В азиатских спа-салонах Атланты были расстреляны восемь человек.

«Я слышал, как люди говорят, что такова цена свободы. У нас нет свободы, если психически нестабильные люди, которые запросто могут купить оружие, убивают других людей. Как по мне, это не свобода. Свобода — это когда человек может жить без страха быть убитым», — сказал Керр.

Напомним, полиция штата Джорджия задержала 21-летнего мужчину, который в азиатских спа-салонах Атланты расстрелял восемь человек. Трагедия произошла ещё 16 марта. Мужчина зашёл в салон азиатского массажа в Акворте и расстрелял четырёх человек. Затем он убил ещё двух посетителей другого заведения.

Леброн Джеймс отреагировал на расстрел 8 человек в азиатских спа-салонах Атланты
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021