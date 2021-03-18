«Лейкерс» и «Милуоки» могут подписать двукратного участника Матча звёзд НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс» следят за ситуацией с бывшим разыгрывающим «Бостон Селтикс» Айзеей Томасом, сообщает инсайдер Джон Кравчински.
На своей странице в «Твиттере» игрок рассказал о нынешнем состоянии: «Никогда не думал, что когда-нибудь почувствую себя так хорошо в физическом плане. Вот почему я улыбаюсь каждый раз, когда тренируюсь или играю».
За «Селтикс» разыгрывающий выступал с 2015 по 2017 год. Томас был отчислен из «Лос-Анджелес Клипперс» в прошлом сезоне. До этого он принял участие в 40 матчах, набирая в них 12,2 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 3,7 передачи в среднем за игру.
Перед дедлайном в 2020 году Айзея был обменян из «Вашингтон Уизардс» в «Клипперс», однако в феврале 2020 года клуб из Лос-Анджелеса принял решение отчислить Томаса, который не успел сыграть ни одного матча за новую команду.
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