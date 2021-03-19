В «Реале» объяснились за проваленный матч против ЦСКА

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо объяснил поражение (89:96) от ЦСКА в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«В первой половине матча мы выступили слабо. Нам не хватало энергии и в атаке, и в обороне. Соперники выступали хорошо и набрали большое преимущество. Во второй половине нам удалось навязать борьбу, но оставалось ощущение, что мы уступаем. Команда продолжала бороться, нам несколько раз удалось приблизиться к ЦСКА, но я чувствовал, что мы потеряли контроль над игрой в первой половине, когда они были лучше. Мы должны двигаться дальше, потому что нас ждёт очередная игра в воскресенье.
Мы знаем, что нам придётся продолжать бороться в каждой игре, чтобы достичь нашей цели — выхода в плей-офф. Я всё ещё думаю, что всё в наших руках, хотя, как и с самого первого дня, но это тяжело», — приводит слова Ласо пресс-служба «Реала».
«ЦСКА — очень хорошая команда. В первой четверти мы были в игре, но играли бесстрастно. Во втором тайме нам пришлось бороться, чтобы попытаться победить. Проигрывая 20 очков, мы сократили отставание до пяти очков, но не смогли совершить камбэк.
Мы должны относиться к каждому матчу, как к финалу. Мы были в таких ситуациях в прошлом. Помню, что сезон, в котором мы выиграли Евролигу, завершили на пятом месте в регулярном чемпионате. У нас всё ещё есть шанс, но мы должны сосредоточиться и продолжать совершенствоваться. Мы должны пойти на всё ради этого», — сказал защитник Джэйси Кэрролл.
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