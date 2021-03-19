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Леброн Джеймс отреагировал на мнение, что у него должно быть минимум 8 наград MVP

Леброн Джеймс отреагировал на мнение, что у него должно быть минимум 8 наград MVP
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма считает, что у его одноклубника Леброна Джеймса заслужил больше, чем четыре награды MVP в НБА.

«Награда MVP — очень политизированная. У Леброна должно быть как минимум восемь, а может девять или 10 наград. Все это знают», — приводит слова Кузмы ESPN.

«Я думаю, у меня должно быть больше четырёх. Но я не сижу и не плачу об этом или о чём бы то ни было другом. Я просто пытаюсь входить в каждый новый сезон и быть MVP. Готов поспорить, что если вы спросите любого из величайших баскетболистов, они скажут, что должны были получить больше наград MVP.

Для меня это ещё одна возможность быть признанным самым ценным игроком в этом конкретном сезоне. Так что, надеюсь, я просто продолжу показывать отличный баскетбол. Посмотрим, что будет в итоге», — ответил Леброн.

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