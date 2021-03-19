Лавар Болл: какой совет Джордан может дать Ламело? Когда он в последний раз брал титул?

Лавар Болл, отец разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла, рассказал, что сын не советуется с владельцем клуба, легендой НБА Майклом Джорданом.
«Как часто он обращается за советом к Майклу Джордану? Никогда! Какой совет он может дать? Когда он в последний раз брал титул? И баскетбол изменился. Что он ему скажет? «Шарлотт Хорнетс» выступали в лиге задолго до того, как мой сын перешёл туда. Расскажите этим парням, как побеждать. Не надо учить моего мальчика!» — приводит слова Болла Essentially Sports со ссылкой на ESPN Radio.
Недавно Ламело покорил редкий рекорд Мэджика Джонсона. В 17 первых матчах в карьере Болл набрал 340 очков, совершил 107 подборов и отдал 115 результативных передач. Таким образом, Болл стал третьим игроком, набравшим не менее 300 очков, совершившим не менее 100 подборов и отдавшим не менее 100 передач за первые 17 матчей.
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