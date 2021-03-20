Стали известны подробности ДТП с участием чемпиона Европы в Москве
Стали известны некоторые подробности инцидента, который сегодня, 20 марта, произошёл в Москве. Ранее сообщалось, что чемпиона Европы в составе сборной России по баскетболу Никиту Шабалкина сбил автомобиль такси.
По данным телеграм-канала Baza, Шабалкина сбил таксист, когда спортсмен сделал ему замечание. Спортсмен переходил дорогу рядом с «зеброй», но не успел выйти на тротуар до того, как загорелся красный свет светофора. После этого возмутился таксист, между ними произошла словесная перепалка. Тогда водитель резко стартовал с места, Шабалкин оказался на капоте, он проехал так на автомобиле около 15 метров, после чего таксист скрылся.
Полиция пытается установить личность водителя. Шабалкин находится в больнице.
Чемпиона Европы по баскетболу сбила машина в Москве
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