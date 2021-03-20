Появилось видео ДТП с участием Шабалкина. Он пнул машину, и та начала его таранить

Телеграм-канал Mash опубликовал видео конфликта российского баскетболиста Никиты Шабалкина и таксиста. Ранее стало известно, что чемпиона Европы в составе сборной России доставили в больницу после того, как его сбил автомобиль в центре Москвы.

Сообщалось, что Шабалкин сделал замечание таксисту, после чего тот резко рванул с места и сбил баскетболиста. Но на видео видно, как спортсмен переходит дорогу в неположенном месте, останавливается перед автомобилем и бьёт по нему ногой. После этого таксист начинает движение прямо на Шабалкина. Тот оказывается на капоте и проезжает так несколько метров.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Шабалкин является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Также он завоёвывал бронзу Евробаскета-2011 и серебро Универсиады в Белграде.

Что касается клубной карьеры, то 37-летний Шабалкин в прошлом защищал цвета таких известных команд, как «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС и других.