Шабалкин объяснил своё поведение во время ДТП в Москве

Бывший форвард сборной России Никита Шабалкин прокомментировал инцидент, который произошёл сегодня, 20 марта, в Москве. Ранее стало известно, что Шабалкин повздорил с таксистом. Баскетболист ударил ногой по машине, после чего водитель рванул с места, протащив обидчика несколько метров.

«В двух словах — однозначно я неправ. Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо её знаю, сам тоже там паркуюсь — когда на своей стороне, когда на противоположной. Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая. Сейчас тоже начал переходить, когда машины стояли. Потом кто-то впереди поехал, ну и этому товарищу, видимо, не понравилось, что я перед ним. Он посигналил — причём не чисто символически, а подчёркнуто агрессивно. Как ударил машину ногой — не помню, но, видимо, это была эмоциональная реакция на гудок. Он тоже ударил меня бампером по ногам и решил покатать на капоте. Я, конечно, неправ, что дал волю эмоциям. Но, по-моему, тащить человека на капоте и набирать скорость — это неадекватный поступок. Я уже начал думать: «Ну всё, сейчас приедем». Хорошо, что успел как-то увернуться вбок и спрыгнуть.

Водители соседних машин все видели, поддерживали меня, говорили: «Сейчас его поймаем». Да какой смысл? Наоборот, повезло ему, что не остановился и уехал. Если бы вышел из машины и начал устраивать разборки, то сейчас он был бы пострадавшим, а не я. Вывод из всей этой истории такой: соблюдайте правила дорожного движения и переходите дорогу только в установленных местах», — цитирует Шабалкина «Матч ТВ».