Топ-эксперт назвал главного конкурента Леброна Джеймса в гонке за MVP НБА

Известный спортивный эксперт Макс Келлерман поделился мнением о гонке за титул MVP регулярного чемпионата. По словам Келлермана, он больше не считает главным кандидатом на титул центрового «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида. Он выбыл на несколько недель из-за травмы колена.
«На данный момент Леброн — MVP сезона. Эмбиид пропускает слишком много времени из-за травм.
Если говорить о конкурентах Леброна, то это — Джеймс Харден. Он играет в лучший баскетбол в карьере, это о чём-то говорит. Харден — настоящий гений баскетбола. Он набирает очки из любой точки. Но он также пропустил определённое время, пока был в «Рокетс» в начале сезона.
На мой взгляд, главный соперник Леброна — Дэмьен Лиллард. Нужно извиниться, если игнорировали его раньше. Он является лучшим игроком НБА в концовках. Лиллард набирает более 30 очков за матч, тащит команду в плей-офф. Это настоящий лидер «Портленда», его часто недооценивают, когда речь заходит о титуле MVP», — цитирует эксперта First Take.
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