Стив Керр ушёл от ответа на вопрос по восстановлению Карри, пришедшего на матч с тростью

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о состоянии разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который недавно получил травму спины.

«Он вернётся, когда будет готов», — приводит слова Керра журналист Коннор Летурно на своей странице в «Твиттере».

На победный матч с «Мемфис Гриззлиз» (111:103) Карри прибыл с тростью. Сроки его восстановления остаются неизвестными.

Травму Карри получил в матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» (108:94). Инцидент произошёл в концовке третьей четверти. Карри неудачно упал после дальнего броска и повредил копчик.

В следующем матче «Уорриорз» предстоит встреча с «Филадельфия Сиксерс». Матч состоится 24 марта. Начало встречи — в 05:00 мск.