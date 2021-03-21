Специалист очертил сроки восстановления Леброна Джеймса после травмы голеностопа

Аналитик Джефф Стоттс рассказал, сколько времени понадобится форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу на восстановление после травмы.
«За последние семь игровых сезонов, состоящих из 82 встреч, пропущенный после изолированного растяжения связок голеностопа период в среднем составляет примерно 10 матчей. Однако колебания достаточно высоки, и возможно более быстрое восстановление», — написал Стоттс на своей странице в «Твиттере».
Леброн выбыл из строя на неопределённый срок из-за растяжения связок правого голеностопного сустава. Джеймс — 4-кратный чемпион НБА, по четыре раза признавался MVP сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В нынешнем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, 8,1 подбора и 8,0 передачи. В составе «Лейкерс» пока не восстановился после травмы ещё один звёздный баскетболист, тяжёлый форвард Энтони Дэвис. «Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
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