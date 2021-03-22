Блэйк Гриффин набрал единственные очки за «Бруклин» данком. Он не ставил сверху с 2019-го

Тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Блэйк Гриффин дебютировал за свою новую команду. Он принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой «Бруклина» со счётом 113:106.
Гриффин вышел на площадку со скамейки запасных. Он провёл на паркете порядка 15 минут и набрал два очка, сделал два подбора и один блок-шот. Дебютные очки за «Бруклин» Гриффин набрал броском сверху. Примечательно, что последний данк в карьере Гриффин сделал ещё 12 декабря 2019 года.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» NBA.
Ранее шестикратный участник Матча звёзд НБА Гриффин достиг соглашения о выкупе контракта с «Детройт Пистонс». Форвард не играл в 10 матчах подряд после того, как «Пистонс» вывели из ротации, изучая различные варианты его будущего. Найти вариант обмена Гриффина не удалось, что привело к выкупу. Блэйк согласился сделать клубу скидку и отказался от $ 13,5 млн из положенных $ 75 млн. В этом сезоне Гриффин набирал в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи при точности 36,5% с игры и 31,5% трёхочковых. «Клипперс», «Лейкерс», «Майами», «Бостон», «Голден Стэйт» и «Портленд» также претендовали на подписание 31-летнего баскетболиста.
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