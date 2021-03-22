Д'Анджело Расселл неэтично отреагировал на вылет Ламело Болла до конца сезона

Разыгрывающий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Д’Анджело Расселл отреагировал на травму разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла. Тот во время матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» получил перелом правого запястья. Из-за травмы Болл будет вынужден пропустить остаток сезона.

Вскоре после травмы Болла Расселл отметился в «Твиттере», предположив, что теперь его одноклубник Энтони Эдвардс будет признан новичком сезона.

«Энтони Эдвардс — новичок сезона», — написал Расселл.

Болл был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером. В текущем сезоне он набирает в среднем 15,9 очка, 5,9 подбора, 6,1 передачи. Ламело считается главным фаворитом на звание лучшего новичка сезона НБА.