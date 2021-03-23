«Голден Стэйт» определил игрока, от которого избавится перед дедлайном

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре был выставлен на обмен, сообщает The Ringer. Напомним, в это межсезонье Убре станет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Убре провёл 41 матч. В среднем он набирал 14,9 очка, 5,8 подбора и 1,3 передачи за игру.

25-летний форвард перешёл из «Финикс Санз» в «Голден Стэйт» в ноябре 2020 года. В начале сезона главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что «не планирует никаких изменений в стартовой пятёрке» и доверяет Убре.

21 марта «Уорриорз» со счётом 103:111 уступили «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата НБА. В следующем матче «Голден Стэйт» предстоит встреча с «Филадельфия Сиксерс». Встреча состоится 24 марта, начало — в 05:00 мск.