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«Атланта» проиграла «Клипперс», прервав серию из восьми побед

«Атланта» проиграла «Клипперс», прервав серию из восьми побед
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 119:110. «Хоукс» потерпели первое поражение после восьми побед подряд.

В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (25 очков), Теренс Мэнн (21 очко и 10 подборов) и Люк Кеннард (20 очков). У «Атланты» наиболее результативными в игре стали Трей Янг (28 очков), Джон Коллинс (23 очка) и Тони Снелл (13 очков).

Следующие матчи «Клипперс» 25 и 26 марта проведут на выезде с «Сан-Антонио», а «Атланта» 25 марта в гостях сыграет с «Сакраменто».

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Чикаго» – «Юта» (95:120), «Мемфис» – «Бостон» (132:126 ОТ), «Кливленд» – «Сакраменто» (105:119), «Миннесота» – «Оклахома» (103:112), «Сан-Антонио» – «Шарлотт» (97:100), «Хьюстон» – «Торонто» (117:99), «Милуоки» – «Индиана» (140:113).

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2021, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 110
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Мэнн - 21, Кеннард - 20, Моррис - 19, Зубац - 12, Джордж - 8, Паттерсон - 5, Коффи - 4, Джексон - 3, Л. Уильямс - 2, Батюм, Беверли, Ибака, Кабенгеле, Отуру, Скрабб
Атланта Хоукс: Янг - 28, Коллинс - 23, Снелл - 13, Богданович - 12, Капела - 12, Хантер - 8, Галлинари - 6, Оконгву - 4, Рондо - 2, Хаертер - 2, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Реддиш, Фернанду, Хилл
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