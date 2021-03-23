«Атланта» проиграла «Клипперс», прервав серию из восьми побед

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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 119:110. «Хоукс» потерпели первое поражение после восьми побед подряд.

В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (25 очков), Теренс Мэнн (21 очко и 10 подборов) и Люк Кеннард (20 очков). У «Атланты» наиболее результативными в игре стали Трей Янг (28 очков), Джон Коллинс (23 очка) и Тони Снелл (13 очков).

Следующие матчи «Клипперс» 25 и 26 марта проведут на выезде с «Сан-Антонио», а «Атланта» 25 марта в гостях сыграет с «Сакраменто».

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Чикаго» – «Юта» (95:120), «Мемфис» – «Бостон» (132:126 ОТ), «Кливленд» – «Сакраменто» (105:119), «Миннесота» – «Оклахома» (103:112), «Сан-Антонио» – «Шарлотт» (97:100), «Хьюстон» – «Торонто» (117:99), «Милуоки» – «Индиана» (140:113).