«Атланта» проиграла «Клипперс», прервав серию из восьми побед

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 119:110. «Хоукс» потерпели первое поражение после восьми побед подряд.
В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (25 очков), Теренс Мэнн (21 очко и 10 подборов) и Люк Кеннард (20 очков). У «Атланты» наиболее результативными в игре стали Трей Янг (28 очков), Джон Коллинс (23 очка) и Тони Снелл (13 очков).
Следующие матчи «Клипперс» 25 и 26 марта проведут на выезде с «Сан-Антонио», а «Атланта» 25 марта в гостях сыграет с «Сакраменто».
Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Чикаго» – «Юта» (95:120), «Мемфис» – «Бостон» (132:126 ОТ), «Кливленд» – «Сакраменто» (105:119), «Миннесота» – «Оклахома» (103:112), «Сан-Антонио» – «Шарлотт» (97:100), «Хьюстон» – «Торонто» (117:99), «Милуоки» – «Индиана» (140:113).
- 23 марта 2021
-
12:31
-
12:06
-
11:38
-
10:58
-
10:45
-
09:50
-
09:23
-
08:09
-
06:44
-
00:39
-
00:25
- 22 марта 2021
-
23:26
-
23:10
-
22:25
-
22:00
-
21:57
-
20:57
-
20:40
-
19:25
-
18:58
-
17:58
-
16:39
-
16:23
-
15:19
-
14:29
-
13:50
-
13:29
-
13:03
-
12:12
-
11:34
-
10:42
-
10:17
-
09:43
-
09:18
-
08:03