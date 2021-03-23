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Пол Джордж лоббирует переход экс-одноклубника в «Клипперс»

Пол Джордж лоббирует переход экс-одноклубника в «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Клипперс» проявляет интерес к разыгрывающему защитнику «Оклахома-Сити Тандер» Джорджу Хиллу, сообщает Sports Illustrated. По данным источника, калифорнийцы внимательно следят за ситуацией с игроком. Его хорошо знает атакующий защитник «Клипперс» Пол Джордж. Они вместе выступали за «Индиану Пэйсерс».

«Клипперс» полагают, что для обмена будет достаточно предложить «Оклахоме» Реджи Джексона и Патрика Паттерсона. Не исключается, что в сделку будет включён второй пик драфта.

34-летний Хилл в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах. Он в среднем набирает 11,8 очка, делает 2,1 подбора и 3,1 передачи.

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