«Спорт — пропаганда режима». Капитан сборной Беларуси отказалась играть за команду

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина сообщила, что не будет выступать за национальную команду. По словам Снытиной, спорт власти страны используют в качестве пропаганды.
«Я приняла решение больше не выступать за национальную команду и официально объявляю о завершении карьеры в сборной Беларуси. Это обдуманное и однозначное решение. Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям, когда людей безнаказанно убивают, калечат и держат в тюрьмах. Сколько бы чиновники ни утверждали, что спорт вне политики, именно в нашей стране спорт — это пропаганда режима, и я не намерена быть её частью», — цитирует Снытину Telegraf.by.
Ещё в сентябре баскетболистка сообщила, что не верит в победу президента страны Александра Лукашенко на выборах.
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