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«Спорт — пропаганда режима». Капитан сборной Беларуси отказалась играть за команду

«Спорт — пропаганда режима». Капитан сборной Беларуси отказалась играть за команду
Баскетбол / Прочие турниры 0
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Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина сообщила, что не будет выступать за национальную команду. По словам Снытиной, спорт власти страны используют в качестве пропаганды.

«Я приняла решение больше не выступать за национальную команду и официально объявляю о завершении карьеры в сборной Беларуси. Это обдуманное и однозначное решение. Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям, когда людей безнаказанно убивают, калечат и держат в тюрьмах. Сколько бы чиновники ни утверждали, что спорт вне политики, именно в нашей стране спорт — это пропаганда режима, и я не намерена быть её частью», — цитирует Снытину Telegraf.by.

Ещё в сентябре баскетболистка сообщила, что не верит в победу президента страны Александра Лукашенко на выборах.

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